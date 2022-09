Dure wagens, nachtelijk bezoek en autobrand: illegaal pokerpandje in Eindhoven op slot na bezorgde meldingen uit buurt

Opstappen critici uit overleg Genneper Parken betreurd: ‘Partijen moeten verder kijken dan eigen belang’

EINDHOVEN - Het opstappen van twee kritische groeperingen uit de klankbordgroep Genneper Parken is 'zeer spijtig’. De gemeente Eindhoven betreurt het besluit, zeker nu er een ‘zorgvuldige evaluatie’ van de inspraakgroep in de maak is.

27 september