Duurdere busbaan naar Eindhoven Airport komt ook door extra klussen die ‘meeliften’ op herinrichting

Brainport Industries Campus II wordt een ‘kijkdoos van techniek’, gemeente Eindhoven krijgt controle bij verkoop

EINDHOVEN - De vervolgfase van de Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven wordt een ‘kijkdoos van techniek’ tussen het groen. En om te voorkomen dat de campus in onbetrouwbare handen komt, krijgt de gemeente controle bij een verkoop of doorverkoop in de toekomst.

21:06