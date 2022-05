Echtgenote (63) weer vrij na steekpartij; wel nog verdachte

Diamanten paar Rikie (86) en Henk (87) Klokgie­ters; nog steeds samen op pad en onderweg genieten van een trappistje

EINDHOVEN - Rikie (86) en Henk (87) Klokgieters-Jansen woonden vlakbij elkaar in de wijk Tongelre. De eerste keer dat Henk Rikie in het oog kreeg, waren ze 19 en 18. Zij wandelde met vriendinnen over straat en hij ‘hing’ wat met zijn vrienden rond. Henk had al snel in de gaten dat Rikie de ware voor hem was. Henk: ,,Ik dacht: ,,Dat wordt ze, dat is de mijne.”

14 mei