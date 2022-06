Eckartcollege trekt alles uit de kast voor gala: ‘A night like Bond’

EINDHOVEN - Een cocktailtje met Bond-thema of een heuse champagne act met de Eindhovense dj Fuente, niets is te veel deze editie van het gala van het Eckartcollege. Voordat de examenuitslagen bekend zijn, sluiten ruim 500 leerlingen hun schoolperiode af met een gala in ‘bondstijl’ in het Parktheater

De Aston Martin van James Bond zou niet opvallen tussen alle flitsende, ronkende bolides die langs komen op het bordes van het Parktheater woensdagavond. Cabriolets, sportwagens, Hummers, motoren, maar ook een Westfalia-busje en het golfkarretje van Lieke van den Berg en Inge Hoeks zijn van de partij.

Lieke: ,,De familie kwam met het idee. Ik zei meteen: doen. Ik wilde iets geks en geen dure auto.”

,,We hebben er zin in en echt naar uitgekeken”, zegt Inge.

Twee jaar op een rij geen gala. Dit jaar mag het weer en gaan 500 leerlingen waaronder 170 oud-leerlingen van vorig jaar een feestje bouwen in het Parktheater. Voor de oud-leerlingen ligt de rode loper klaar aan de zijkant van het theater. De huidige examenkandidaten alias James Bond en Bondgirls komen in hun gala-bolides voorrijden onder toezicht van toegestroomd publiek.

Quote Het is een thema waar je mee kan uitpakken. Het is een mooie afsluiting Francesco Ceresa, lid van de galacommissie

Het thema is ‘A night like Bond’. De Philipszaal van het Parktheater is omgebouwd in James Bond-stijl. Met een cocktailtje à la James Bond en een champagne act met dj Fuente terwijl het nummer ‘Skyfall’ uit de boxen schalt.

Francesco Ceresa en Maaike Talitsch, beide lid van de galacommissie, hebben uitgekeken naar het feest. ,,Ik was toch een klein beetje bang, dat het weer niet door kon gaan”, zegt Maaike. Francesco: ,,We hebben voor een ‘classy’ thema gekozen, dat stijlvol is. Een thema waar je mee kan uitpakken. Het is een mooie afsluiting.”

Voor de sinds vorig jaar gepensioneerde docent Frank Brouwers is het de laatste keer dat hij het gala-feest organiseert. Hij draagt het stokje over aan docent Herman van Oorschot met wie hij dit jaar samen met de galacommissie het Parktheater omtovert voor ‘Het meest spraakmakende gala van de regio’, aldus Brouwers. ,,Het belangrijkste is dat iedereen om 02.00 uur met een blij gezicht naar buiten komt. Het feest moet passen bij wat de leerlingen leuk vinden. Het is belangrijk om dat voor ze te doen.”

Volledig scherm Het defilé veroorzaakte een lange file op de Edenstraat © DCI Media

Volledig scherm Gala Eckartcollege bij het Parktheater. © DCI Media