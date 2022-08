Een dagje ondergedompeld in het werk van een zwembadtoezichthouder: ‘Je staat de hele tijd aan’

Boem. Zodra de deuren van het binnenzwembad van Eindhovense Ir. Ottenbad opengaan, slaat een warme, plakkerige walm meteen in je gezicht. Het herinnert me direct aan de periode waarin ik zelf zwemles had, toen ik een jaar of 5 was. De gillende kinderen, rondvliegende opblaasballen en plonsgeluiden helpen daar ook aan mee.