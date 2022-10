Een en al gezelligheid bij Gladys Mode, al 25 jaar lang: ‘Wij zijn een uitstervend ras’

EINDHOVEN - In het midden van de zaak staat een tafel met een etagère vol lekkere dingetjes, koffie, thee en soms een wijntje. Even zitten en gezellig kletsen, want dat kan bijna nergens meer in ‘de stad’. ,,We zijn een uitstervend ras”, lacht Marijke Swinkels. Haar winkel Gladys Mode in de Stadspoort in Eindhoven bestaat een kwarteeuw.