Een koelkast, maar dan voor chips: dit Eindhovense bedrijf helpt energievretende datacenters besparen

PSV morst erop los en staat er in punten slechter voor dan vorig seizoen

PSV is in het eerste seizoen onder Ruud van Nistelrooij na zestien wedstrijden in de eredivisie al toe aan het zestiende verliespunt. In het vorige voetbaljaar, waarbij Roger Schmidt de coach van PSV was, verspeelde PSV in totaal 21 punten. Tijdens het eerste seizoen van de Duitse trainer waren dat er 30.

