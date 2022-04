Een leeg Stratumseind maar het terras van Roland moet voor de veiligheid toch naar binnen, ‘Ze willen het niet zien bij de gemeente’

update Broer (24) van slachtof­fer steekpar­tij in Eindhoven opgepakt

EINDHOVEN - Een man (30) is maandagavond lichtgewond geraakt bij een steekincident in een woning aan de Schoonhoeve in Eindhoven. Zijn 24-jarige broer en huisgenoot is dinsdag aangehouden als verdachte. Dat meldt de politie.

18:31