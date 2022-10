Een lugubere bruiloft tijdens het Halloween Theater Spektakel op KnoopXL, met afgehakte vingers toe

Door Prins Bernhard te foppen werd de eer van Philips in 1962 gered

EINDHOVEN - Koninklijk bezoek voor deze 200e aflevering van de Oude Doos. Niemand minder dan prins Bernhard was in 1962 in Eindhoven bij Philips, want er was wat te vieren. De opening van het nieuwe onderkomen voor de hoofdindustriegroep Producten voor Industriële Toepassingen (PIT).

29 oktober