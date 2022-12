Een model van modehuis Van de Heuvel of toch een klant van notaris Lauwers? Wie weet het verhaal achter deze foto?

EINDHOVEN - Was het een fotoreportage voor een modehuis Van de Heuvel of is er een link met notaris Lauwers die in de villa op de achtergrond woonde.

Het markante witte pand aan de Doctor Schaepmanlaan bestaat nog steeds. En wie is eigenlijk de dame op de foto? Alle herinneringen aan het pand, de notaris, modehuis Van de Heuvel of de dame op de foto uit 1960 zijn welkom via d.hoekstra@ed.nl.

Volledig scherm Frits Philips en zijn vrouw bij een kerstviering op een school © Frans van Mierlo

Het was in 1957 of 1959 en Frits Philips was aandachtig toeschouwer. Bij een kerstviering, zo werd door fotograaf Frans van Mierlo vermeld bij de foto. Meer informatie ontbreekt en ook lezers kwamen nauwelijks met aanvullende informatie. Volgens een aantal van hen is de foto gemaakt op de zolder van basisschool De Reigerlaan in Eindhoven.

Dat laatste ligt ook voor de hand gezien de historische band die de familie Philips heeft met de Nutsschool. Zo werd de bouw van de school mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van Anton en Gerard Philips. Beide legden 10.000 gulden in voor de nieuwbouw van een ton en ook het bedrijf Philips betaalde 10.000 gulden mee.

Philips en de Nutsschool

Philips had dan ook belang bij een goede Nutsschool in Eindhoven. De Eindhovense bevolking was, vooral voor de groei van Philips, voor het overgrote deel rooms-katholiek en tot 1875 was al het onderwijs dan ook in katholieke handen. In dat jaar werd het Departement der Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen opgericht. Met als streven een school met neutraal onderwijs. Een jaar later was het zover met de opening van een schooltje aan de Grote Berg. Drie lokalen en een directiewoning, meer was het niet.

In de eerste jaren groot genoeg maar, met name door de groei van Philips, brak ruimtegebrek de school begin twintigste eeuw op. Philips haalde werknemers uit het hele land en Eindhoven telde daardoor steeds meer protestantse inwoners. Die hun kinderen liever niet naar een katholieke school stuurden.

Bekende architect

De nieuwbouw kwam dus in 1914 aan de Reigerlaan. Anton en Gerard Philips betaalden mee en zaten ook in de bouwcommissie. De architect was Johan Wilhelm Hanrath die eerder ook Villa de Laak van Anton Philips had ontworpen. Ook van zijn hand kwam het ontwerp voor een aparte kleuterschool aan de Eksterlaan. Wederom gefinancierd door Philips.

Dat Frits Philips decennia later dus aandachtig toeschouwer was bij een kerstvoorstelling op de school, is niet zo verwonderlijk. Als jongetje had hij er immers ook zelf zijn lagere schooltijd doorgebracht. De school aan de Reigerlaan bestaat nog steeds. Door de jaren heen zijn er een aantal verbouwingen geweest en in de jaren tachtig is het pand volledig gerenoveerd. Sinds 2001 is het een rijksmonument.

Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via d.hoekstra@ed.nl.