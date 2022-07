Een mooie afsluitdag voor St. Antonius Abt, na alle ellende van de brand

EINDHOVEN - St. Antonius Abt, de basisschool in Acht, krabbelt weer een beetje op na de brand van begin juni. De musical van groep 8 is gered en maandag was er een mooie afsluitdag voor alle groepen met ‘Acht got Talent’. Maar hoe nu verder na de vakantie?

Het grasveld voor de kiosk in jet Eindhovense kerkdorp Acht ligt bezaaid met kleedjes voor alle leerlingen van de basisschool St. Antonius Abt. In de schaduw van de bomen is het goed toeven. Iedere klas treedt op bij talentenshow ‘Acht got Talent. Van dansjes op de Macarena of Dieren uit de dierentuin tot een keyboard spel. Omdat groep 8 de musical heeft, verzorgen zij de drank voor alle aanwezigen.

Het is dé afsluitdag voor heel de school. Een feestelijk moment na de verschrikkelijke brand van begin juni. ,,Het is een intense en emotionele periode geweest”, zegt Angela Verkooijen, voorzitter van de oudervereniging. ,,Er ging van alles door je heen. Kunnen de kinderen nog naar school?”

Kerk en pastorie hebben ruimtes aangeboden

Maar in Acht stond iedereen klaar. De kerk en pastorie hebben ruimtes aangeboden waar plannen zijn gemaakt. ,,Veel ouders hebben meegeholpen. Er was niks meer. Etuitjes weg, Ipads en Vaderdag cadeautjes. Het is allemaal opgelost. Dan merk je dat het een dorp is”, vervolgt Verkooijen.

Ook de musical van groep 8 gaat door. Delen van het decor waren verbrand. ,,Ondanks alle ellende heeft Juf Ira zo hard heeft gewerkt om de kinderen een onvergetelijk afscheid te geven en samen met de kinderen een top musical neer te zetten”, zegt Doris van der Linden, moeder van Milan: ,,Juf Ira ging meteen in overlevingsmodus. Ze vindt het afscheid van deze groep nu het belangrijkste.”

Quote De brandweer is op school uitleg komen geven. Zo’n brand doet iets met de kinderen Kim Keesmekers, directeur

De brand leeft bij enkelen nog steeds. ,,Het is het onderwerp van gesprek geweest. Er zijn veel tekeningen van de brand gemaakt. Maar de meeste kinderen zijn flexibel”, zegt directeur Kim Keesmekers. ,,Kan het nog een keer gebeuren? ”, ,,Is mijn juf er nog?” , zijn vragen die kinderen stelden. Verkooijen: ,,De brandweer is op school uitleg komen geven. Zo’n brand doet iets met de kinderen.”

Etui kwijt

Verkooijen merkt aan haar eigen kinderen niet zoveel. Ze praten erover. Len (8) uit groep 4 vertelt dat hij de dansjes op de talentenshow heel leuk vond. En dat hij zin heeft in de vakantie. Op de vraag of hij geschrokken is van de brand, klapt hij dicht en loopt weg. Zijn zus Jolé (10) uit groep 7 vertelt dat ze erg geschrokken was. ,,Ik ben mijn etui kwijt, maar dat is niet belangrijk.” Voor haar is het belangrijkste dat ze met haar eigen klas en juf het jaar afsluit. Ook al is dat op een andere locatie in de wijk Achtse Barrier voor de groepen 4 tot en met 8.

En dat blijft zeker zo tot aan de herfstvakantie. Logistiek kost dit veel tijd en energie, omdat de leerlingen per bus naar de school gaan. ,,Op dit moment is er nog geen concreet plan, niks is definitief, maar we zitten op het spoor naar nieuwbouw. In de tussentijd wordt er een locatie gezocht in de buurt waar units komen, zodat we weer met alle groepen bij elkaar zijn. Als nieuwbouw haalbaar is, zou dat mooi zijn, want de school is 40 jaar oud”, vertelt Keesmekers.

Als oorzaak van de brand wordt vuurwerk genoemd. Maar het onderzoek door de politie is nog gaande.