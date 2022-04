Een ondergrondse wandeling naar de Wielewaal? 1 april!

Eindhoven Vrijdagmiddag is de koffiebar van Vascobelo in het gebouw TQ tegen vier uur dan ook overvol. Sommigen denken aan een 1 aprilgrap. Anderen weten van een heuse atoomkelder. Ruim honderd nieuwsgierigen volgen Bodie Hoogedeure, die promotie voor Strijp-T verzorgt, naar de trap naar beneden. Ze komen uit in een doolhof: het hele gebouw is onderkelderd. ,,Ja, dit ken ik!”, roept Thom Aussems. ,,Hier ligt ons archief ergens opgeslagen.” Hij doelt op het materiaal dat hij heeft gebruikt voor de expositie over de geschiedenis van Eindhoven op de begane grond van het gebouw.