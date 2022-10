Een slinger van duizenden beha’s voor vrouwvriendelijke borstkankerscreening

Volledig scherm Paulette Kreté, Kristian van den Nouwlant en Tom Sanders bij de bh-slinger aan het hek bij Op Noord. Ze vragen aandacht voor borstkanker en de vroege opsporing daarvan. © Bert Jansen/DCI Media

Het is een prachtige dag voor de recordpoging ‘langste bh-slinger’. Het zonnetje schijnt zondag, de temperatuur is goed. Een mooie dag om een kijkje te nemen bij ’Bra-connecting’ van stichting YvYa. Het hekwerk rond de atletiekbaan bij Sportpark Eindhoven-Noord is volgehangen met bustehouders. Het uitgangspunt is een slinger van drie kilometer met zo’n vierduizend beha’s. Het doel komt in de buurt, de teller blijft steken rond de 3500 beha’s en 2700 meter.

Maar uiteindelijk gaat het YvYa daar niet om. Zij ondersteunen de ontwikkeling van de Early Warning Scan (EWS). Een prototype om op een vrouwvriendelijke manier vroegtijdig borstkanker te ontdekken. Bij EWS staat de vrouw voor het apparaat, in plaats van dat de borsten geplet worden zoals bij een mammografie.

Blauwe plekken

,,Het is een ludieke recordpoging, maar het gaat om aandacht genereren en geld ophalen”, vertelt Kristian van den Nouwlant, bedenker van de bh-slinger. Van den Nouwlant heeft zijn vrouw Yvonne in 2019 aan borstkanker verloren en heeft het traject meegemaakt waar zijn vrouw doorheen ging. ,,De eerste ellende begint al met blauwe plekken op de borsten die geplet worden.”

Stichting YvYa houdt bij Paviljoen op Noord een dag vol met dans, sport en spel, een loterij en informatie over EWS. Het doel is om geld op te halen voor wetenschappelijk onderzoek met echte mensen.

Oprichter van YvYa is Paulette Kreté. Zij kreeg in 2019 borstkanker. Een vorm die niet zichtbaar was met een mammografie. Kreté leerde tijdens haar ziekte Yvonne en Hülya kennen. De vrouwen ontmoetten elkaar tijdens het gezamenlijk sporten in het ziekenhuis. Kreté begon de stichting YvYa, een verwijzing naar de namen van haar vriendinnen, om EWS te ondersteunen.

Haar man, Tom Sanders, is de bedenker van EWS. Hij had het idee, na de ervaringen van zijn vrouw, om op een andere manier borstkanker te screenen. Sanders: ,,Ik ben gepensioneerd, maar het maatschappelijk belang van dit apparaat is zo groot. Dit is mijn missie de komende jaren. We zijn nu aan de fase toe om te kijken hoe het werkt met echte mensen. Professoren, artsen en vrouwen staan klaar om mee te werken, maar voor wetenschappelijk onderzoek is 450.000 euro nodig.”

Geld dat YvYa via sponsoring bij bedrijven wil ophalen. Kreté: ,,We hebben al veel bedrijven benaderd. Nog niet iedereen kent ons.”

Dutch Design Week

Drieduizend beha’s gaan naar de Dutch Design Week (DWW) eind oktober. Die staan symbool voor het aantal borstkankerdoden per jaar. Bedrijven worden uitgenodigd voor de DDW. ,,We hopen op een grote respons en dat straks borstkankerscreening in een vroegtijdig stadium mogelijk is. Zowel bij jonge als oudere vrouwen, voor wie een mammografie niet werkt. Want hoe eerder je het ontdekt, hoe minder zwaar de behandeling is.”

Van den Nouwlant heeft nog een belangrijke boodschap voor alle vrouwen: ,,Controleer je zelf regelmatig en trek op tijd aan de bel. Wees zuinig op je borsten. Borstkanker kan iedereen overkomen.”