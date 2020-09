Eerste zoekactie naar al 46 jaar vermiste vrienden levert niets op

Technisch gezien is het niet zo’n heel bijzondere klus voor Baars-Cipro. Het bedrijf zocht eerder ook naar explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Maar de zoektocht naar twee vermiste vrienden in Liessel is bijzonder om mogelijk stoffelijke resten gevonden kunnen worden. Dat zegt directeur Jeroen Baars op de tweede dag van de zoekactie in zandwinningsplas De Brink.



Het bedrijf zoekt naar metalen objecten op een diepte van vier tot zes meter, daarop zijn ze gemeten aldus Baars. Hij waakt voor gevaarlijke situaties. ,,We moeten niet te snel gaan, zodat je een steil talud krijgt. Dan heb je een risico op inzakkende grond en een potentieel slachtoffer. Dat willen we niet.”



Baars-Cipro zuigt eerst met een grote slang het grove zand op. Mocht een auto in beeld komen, dan schakelt het bedrijf over op een ander soort slang. ,,Die eerste heeft een waaier waardoor dingen kapot kunnen gaan. Bij de Venturi-slang verplaats je alleen materiaal. We zijn dus eigenlijk de stofzuigers van de politie.”



Het bedrijf is met drie personen aanwezig in Liessel. Een duiker ligt uren in het water en wordt op aan de oever geassisteerd door een ploegleider. Daarnaast is er nog een reserveduiker aanwezig.