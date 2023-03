Effenaar en ASML slaan handen ineen: gratis concertkaartjes en nieuwe technologische snufjes

Woede bij brandweer over schrappen bluswagen: ‘Ik ben geen vrijwilli­ger geworden om koffie te zetten’

EINDHOVEN - ,,Een brandweerman wil blussen. Zonder tankautospuit is hij als een ridder zonder paard.” Vrijwillige brandweerlieden in Eindhoven zijn des duivels, omdat hun tankautospuit niet meer mag worden ingezet; één van de vier bluswagens in de stad.