Eigen taxatierapport nekt Reusel-De Mierden: gemeente moet varkensboer 170.000 euro betalen

Extreem smal en 170 meter hoog, maar hij komt niet in Eindhoven: bouw van Europa’s dunste toren is te duur

EINDHOVEN - Small Foot was de naam van wat de hoogste en smalste woontoren van Europa had moeten worden. Maar ontwikkelaar Toon de Koning heeft slecht nieuws: het is veel te duur om het 'sprietje’ te bouwen op Strijp-S.

10 juli