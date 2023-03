Eindhoven deelt 70.000 papierbakken uit: ‘Ik wil een kleinere!’

EINDHOVEN - Afvalinzamelaar Cure is maandag in Acht gestart met het uitdelen van 70.000 papiercontainers in Eindhoven. In de wijk met riante huizen en dito tuinen krijgt de 240 literbak over het algemeen een warm onthaal. Maar niet bij iedereen: ‘Ik wil een kleinere’.