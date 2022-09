Eindhoven dempt ook in 2023 kostenstijgingen voor inwoners, buurthuizen en sportclubs

Internatio­na­le studenten kamperen in tentje door tekort aan kamers; acties op komst tijdens Dutch Design Week

EINDHOVEN - De kamernood onder internationale studenten in Eindhoven is groot. Zó groot dat studenten, met de winter in aantocht, in een tentje wachten op betere tijden. Anderen hebben een kamer voor een jaar en zien de bui al hangen.

24 september