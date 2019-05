Eindhoven doet niet mee aan wietexperiment van kabinet

Vorige maand schreef Jorritsma de raad dat hij - ook nadat het kabinet veranderingen in de beoogde proef doorvoerde - nog steeds ernstige twijfels had. Ondertussen heeft hij zich met politie en Justitie hierover beraden en heeft hij overlegd met de Verenigde Coffeeshops Eindhoven (VCE). Nu is die twijfel veranderd in een definitief ‘nee‘, zo laat hij de gemeenteraad weten in een brief.