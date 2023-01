Eindhoven eert honderdjarige bevrijder Cattini met een concert

Oorlogsve­te­raan Joe Cattini (99) als enige bevrijder in Eindhoven: ‘Blijven vertellen dat oorlog niet iets leuks of spannends is’

EINDHOVEN - De Britse bevrijder Joe Cattini (99) is sinds twee jaar weer in Eindhoven. Corona gooide roet in het eten sinds de herdenking van ‘75 jaar bevrijding’ in 2019, maar nu is hij terug. ,,Ik blijf komen zolang ik kan!”

16 september