Eindhoven geeft roofschilderij Kandinsky terug aan joodse familie: ‘Erkenning van het onrecht dat we hebben ervaren’

Paviljoen Novalis College nu ook officieel in gebruik, ‘Noodloka­len waren of te warm of te koud’

EINDHOVEN - Een jaar na de ingebruikname van de uitbreiding van het Novalis College aan de Sterrenlaan is het nieuwe schoolgebouw -Nova genoemd - woensdag ook officieel in gebruik genomen. Vanwege corona was het daar nog niet van gekomen.

14 september