Eindhoven kleurt blauw van uitzinnige Leicester City-fans voor wedstrijd tegen PSV, twee aanhoudingen voor opstootjes

Het blauw van Leicester City is daarbij goed vertegenwoordigd. De clubs spelen donderdag om 18.45 uur om de Europa Conference League. De pot in Engeland eindigde in een doelpuntloos gelijkspel. De Britse supporters in Eindhoven hebben er alle vertrouwen in dat hun ploeg ditmaal wel de beste is, al geldt datzelfde voor de aanhang van PSV.