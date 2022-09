Eindhoven kreeg 90 jaar geleden eigen vliegveld, ‘We vlogen recht over Woensel’

Peter ‘Speedrock’ van Elderen is klaar om de vlammen van Fire Horse om zich heen te laten slaan

EINDHOVEN - In de band Fire Horse wilde Peter ‘Speedrock’ van Elderen eigenlijk basgitaar spelen en verder niks. Nu hun debuutalbum Out of the ashes er is, heeft hij wat toe te geven: ,,Dat is totaal mislukt.”

7 september