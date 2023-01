Eindhoven krijgt een Pride Walk in juni

Queer 040 straalt positieve boodschap uit en wil een eigen Pride in Eindhoven

EINDHOVEN - Je kan er bijna niet omheen, posters in regenboogkleuren met het Eindhovense vibes-logo hangen overal in de stad. Het is de campagne van Queer 040 ‘Share Positive Vibes’ om zichtbaar te zijn als stichting en om de Pride maand in Eindhoven op de kaart te zetten.

21 juni