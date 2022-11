Eindhoven profiteert van Glow maar het mag nog meer een festival zijn

Penthouse van modediva Marjan Strijbosch te koop voor 3,5 miljoen euro: ‘Kwam er alleen nog om cocktails te drinken’

EINDHOVEN - ,,Het is heel jammer, maar ik heb echt mijn handen vol”, begint de Eindhovense modediva Marjan Strijbosch. Woensdag besloot ze haar peperdure penthouse aan de Nieuwe Emmasingel in de lichtstad op de markt te zetten. Met huizen in Florida en Knokke, én de nodige vakanties tussendoor, zijn er gewoonweg niet genoeg dagen in het jaar om het paleisje op grote hoogte te betrekken.

