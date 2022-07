Eindhoven treedt niet hard op tegen illegale kamerverhuur; te weinig kamers en zoveel woningzoekenden

In een raadsinformatiebrief concludeert het gemeentebestuur dat grootscheepse handhavingsacties tegen woningen die omgebouwd zijn tot verhuur per kamer of etage, lastig zijn. Dat zou in deze woningcrisis leiden tot verdere afname van beschikbare woonruimte en meer woningzoekenden, schrijven B en W. Bovendien is er geen personeel en geld voor.