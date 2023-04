Eindhoven trekt toch de portemonnee voor schadevergoeding aan exploitanten Philips Fruittuin

PS­V-beloften gaan na mat eerste half uur onderuit in Dordrecht

De goede serie van Jong PSV is vrijdagavond in Dordrecht tot een einde gekomen. De ploeg van Adil Ramzi had de afgelopen drie duels tot een overwinning weten te brengen, maar moest in Zuid-Holland een 1-0 nederlaag slikken. Dat was vooral te wijten aan een mat eerste half uur, waarin Jong PSV fysiek werd afgetroefd door FC Dordrecht.