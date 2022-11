Eindhoven verbreekt jarenlange vriendschapsband met Chinese stad Nanjing

EINDHOVEN - Eindhoven verbreekt officieel de vriendschapsrelatie die er meer dan 35 jaar is geweest met de Chinese miljoenenstad Nanjing. Een kleine meerderheid van de gemeenteraad heeft dat dinsdagavond besloten na een oproep van oppositiepartij Volt.

Schending van de rechten van de islamitische Oeigoeren in de Chinese regio Xinjang is de aanleiding voor het verbreken van de stedenband.

Een voorstel van burgemeester Jeroen Dijsselbloem om eerst alle argumenten op een rij te zetten om tot een zorgvuldige afweging te komen, legde de gemeenteraad naast zich neer.

Lastige kwestie

Dijsselbloem legde in een debat uit dat de vriendschap met Nanjing op dit moment weinig voorstelt. ,,Het is een slapende stedenband. Ik heb er nog geen minuut aan besteed. Het aantal stedenbanden neemt af. Misschien is het ook niet meer van deze tijd”, zei hij.

Quote Wij willen zo snel mogelijk af van de band met een land dat deze misdaden pleegt Niels Tournoij, Gemeenteraadslid GroenLinks

,,Stedenbanden kunnen ook een manier zijn om het gesprek aan te gaan. Maar of dat veel oplevert voor een groep mensen van wie de mensenrechten vreselijk wordt geschonden in dit grote land, is de vraag”, voegde hij toe.

Ook legde hij uit dat er diplomatiek, politiek en economisch nog altijd diverse banden bestaan met China. ,,Kijk naar de vele banden die deze regio economisch heeft met China. Het is een bijzonder lastige kwestie. Maar ik vind het onze plicht om de relatie zorgvuldig af te ronden.”

Quote Stedenban­den kunnen ook een manier zijn om het gesprek aan te gaan Burgemeester Jeroen Dijsselbloem

Een uitgebreide heroverweging is volgens GroenLinks, PvdA, Volt, SP, FvD en een deel van D66 niet nodig. ,,Wij willen zo snel mogelijk af van de band met een land dat deze misdaden pleegt”, zei raadslid Niels Tournoij. ,,Genocide willen we niet vergelijken met een lijstje voors en tegens”, aldus PvdA-fractievoorzitter Patrick van Tuijn. ,,Mensenrechtenschendingen zijn niet onderhandelbaar”, meende SP’er Murat Memis.

Discussie op meer plaatsen

De vriendschap tussen Eindhoven en Nanjing gaat terug naar de vorige eeuw. Het Chinees Paviljoen op Strijp-S is een zichtbaar resultaat ervan. Het gebouw dat eind vorig jaar werd geopend, is een geschenk uit China.

De discussie over vriendschappen met Chinese steden en provincies speelt op meer plekken in het land. Arnhem verbrak bijvoorbeeld de relatie met Wuhan, de provincie Noord-Holland knipte de band met de provincie Shandong door en de provincie Utrecht maakte vorige maand unaniem een eind aan de relatie met de provincie Guangdong.

In alle gevallen was de situatie van de Oeigoeren het belangrijkste argument. Naar schatting 1 miljoen Oeigoeren worden in strafkampen gemarteld, uitgehongerd en gedwongen gesteriliseerd. Diverse landen bestempelen de situatie als genocide.