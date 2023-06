Eindhoven wil woningen niet sandwichen tussen kamerverhuurpanden, rechtbank moet oordelen over vergunning

Presenta­tie Peter Bosz bij PSV na ‘hard akkoord’ met zaakwaarne­mer aanstaande: nieuwe trainers­ploeg krijgt invulling

De nieuwe PSV-trainer Peter Bosz wordt waarschijnlijk pas maandag gepresenteerd bij de Eindhovense club. Het lijkt erop dat de directie eerst nog een aantal benoemingen in de technische staf wil realiseren, alvorens naar buiten komt dat de coach met PSV een akkoord heeft bereikt over een contract tot medio 2026. PSV begint over drie weken aan het nieuwe seizoen en heeft nog even de tijd om de trainersploeg te formeren.