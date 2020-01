Eindhovenaar (23) opende kindergraven in Veldhoven, lichaam van baby zoek

Verdachten poging tot doodslag op festival in Eindhoven na ruim halfjaar nog niet in zicht

11:10 EINDHOVEN - Meer dan een halfjaar na de poging tot doodslag op festival Zinderend Acht in Eindhoven is er nog niemand aangehouden. Ook heeft de politie nog altijd geen zicht op eventuele verdachten. Die avond in juni werd een 18-jarige jongeman door meerdere mensen zwaar toegetakeld. ,,Met zoveel geweld kun je iemand doodtrappen”, zei de politie destijds.