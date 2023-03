Eindhovenaar (47) bekeurd die zonder rijbewijs met kind naast zich door woonwijk scheurt: ‘Hele week voor niets gewerkt’

Broeckx Makelaars over leegstand in centrum Helmond: ‘Leeg pand is voor belegger ook niet aantrekke­lijk’

HELMOND – Gestegen rente, banken die terughoudend zijn: redenen waarom er weinig belangstelling is voor lege panden in het Helmondse centrum, zeggen twee makelaars. ,,Eigenaren moeten meebewegen, want ze hebben geen baat bij leegstand.”