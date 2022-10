Eindhovenaar (52) vrijgesproken van uitbuiten Hongaren in autowasserettes

Bij de Berenkuil in Eindhoven worden in anderhalve week 78 nieuwe studentenstudio’s gebouwd

EINDHOVEN - Bij de Berenkuil in Eindhoven is gestart met de plaatsing van 78 nieuwe studentenunits op het oude slachthuisterrein. Het is het vierde blok met studio’s dat Woonbedrijf/Vestide daar plaatst.

26 oktober