Eindhovenaar (57) sleurt patiënte van GGzE bosjes in en verkracht haar: 20 maanden cel en tbs

Oproep | Wie komt er zaterdag in de problemen door de geplande staking in het streekbus­ver­voer in Zuid­oost-Bra­bant?

EINDHOVEN - Buschauffeurs die aangesloten zijn bij FNV hebben aangegeven dat zij zaterdag in Eindhoven gaan staken. Daardoor vallen mogelijk diverse buslijnen in het streek- en stadsvervoer in de regio Zuidoost-Brabant uit.

20 mei