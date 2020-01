Eindhovenaar (59) ‘verkracht’ tienermeisje in caravan: ‘Ik werd door haar gedwongen’

De man, Rob N., en het meisje kennen elkaar al lang. Volgens hem heeft ze het niet makkelijk en omdat ze nog nooit op vakantie was geweest, nam hij haar augustus 2017 mee voor een weekeinde op een Luxemburgse camping. Na de eerste nacht belde ze huilend haar moeder: hij had haar verkracht in de caravan. Ze was even uit bed gegaan voor toiletbezoek en bij terugkomst gebeurde het. De camping-eigenaar belde de politie die hem oppakte, weer vrijliet en de zaak naar Nederland doorschoof.

Pas in april 2018 kwam N. met een verhaal. Hij werd wakker omdat zij aan hem zat en tegen zijn zin hadden ze seks. Hij kreeg haar niet weggeduwd. De rechter vond het een vreemd verhaal. Volgens Rob N. was het een vooropgezet, vies spelletje. Waarom? Omdat men jaloers was op zijn levenshouding. Het meisje werd hem min of meer aangeboden. Dan is het volgens de rechter 'helemaal vreemd’ dat hij haar meeneemt. Zijn eigen gezin vertelde hij dat hij met vrienden naar Kroatië ging.

Sowieso strafbaar

Officier van justitie Wineke Wichern gelooft er niks van. Seks met een minderjarige is sowieso strafbaar. Dwang maakt het verkrachting. Er was geen (echt) geweld, maar dwang kan ook overmacht zijn. Wat moet een meisje van 15, in een vreemd land, waar ze niemand verstaat?

Die dwang moet Wichern wel overtuigend bewijzen. Enkel het verhaal van het meisje is niet genoeg; de wet eist meer. Dat ziet Wichern in de consistentie: haar verhaal verandert niet en ze maakt het niet erger dan het al was. Zowel moeder als haar vriendje die haar aan de lijn kregen, noemden haar totaal overstuur.