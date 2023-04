Eindhovenaar Aden is trans en deelt zijn verhaal op Instagram: 'Ik krijg heel veel vragen'

MET VIDEO Zes dagen werk voor slechts een weekje: gigantisch straat­schil­de­rij in Eindhoven haalt Koningsdag niet

EINDHOVEN - Ruim zes dagen was ze er fulltime mee bezig. Met twintig vrijwilligers. Een vloerschildering van maar liefst 1600 vierkante meter op het Ketelhuisplein in Eindhoven. Maar na een week is het weer einde verhaal, en daar baalt de ontwerpster van.