Eindhovenaar Joëlle maakt illustraties met een sarcastisch randje: 'Ik vind humor belangrijk'

Nieuwe wethouder Godfried van Gestel belooft ‘garen op de klos’ in Gel­drop-Mier­lo

GELDROP-MIERLO - Vorige week was hij met zijn vriendin op vakantie. Maar zijn hoofd was in Geldrop. Hij had het zoveel over zijn aanstaande baan gehad dat zijn vriendin zei: ,,Nou jij hebt wel erg veel zin in je nieuwe functie”. En dat klopte, zei de Geldrop-Mierlose wethouder Godfried van Gestel (60) dinsdagavond bij zijn installatie.