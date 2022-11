Eindhovenaar kan gratis tweede kliko voor gft en papier aanvragen

EINDHOVEN - Huishoudens in Eindhoven voor wie één gft-kliko ontoereikend is, kunnen voortaan kosteloos een tweede container aanvragen. De gemeente hoopt op die manier inwoners te motiveren om hun afval beter te scheiden.

Ook van de blauwe kliko’s voor papier, die begin volgend jaar worden geleverd, kunnen inwoners gratis een tweede bestellen. Wie een tweede kliko voor restafval wil, zal daar wel 120 euro extra per jaar voor moeten betalen.

Lees ook PREMIUM Eindhoven scoort slecht op afvalscheiding, invoering blauwe kliko kan niet langer wachten

Verwerking gft-afval goedkoper

In Eindhoven kunnen bewoners van laagbouw kiezen voor een kleine kliko met 140 liter inhoud of een grotere van 240 liter. Voor sommige huishoudens is dat niet voldoende en de gemeente wil ze met de mogelijkheid voor een tweede exemplaar tegemoetkomen. Daar haalt de gemeente zelf ook voordeel uit, want de verwerking van gescheiden groen- en papierafval is goedkoper dan de verwerking van restafval.

Op het gebied van afval scheiden heeft Eindhoven bovendien nog een wereld te winnen. Momenteel haalt afvalinzamelaar Cure nog zo’n 200 kilo restafval per inwoner op. Daarmee scoort Eindhoven slecht ten opzichte van andere gemeenten. Het landelijke doel van 100 kilo restafval wordt bij lange na niet gehaald. Het landelijke streven naar maximaal 30 kilo per persoon in 2025 lijkt al helemaal onbereikbaar. Eindhoven mikt nu op maximaal 150 kilo in 2025.

Blauwe containers komen in 2023

De blauwe kliko’s voor papier zouden eigenlijk nog dit jaar ingevoerd worden. Dat liep vertraging op, omdat de gemeente nog geld moest vrijmaken voor de invoering. Het plan is nu om begin maart de eerste van in totaal 72.500 blauwe kliko’s af te leveren bij de mensen thuis. De hele operatie gaat naar verwachting tien weken duren, zodat die uiterlijk in mei is afgerond.

De regels voor het aanvragen van extra kliko’s worden vastgelegd in de afvalstoffenverordening. Daarin komen ook expliciete regels rondom het aanbieden van afval door particulieren. Volgens de gemeente blijkt uit de praktijk dat inwoners en met name bedrijven hun afval nog wel eens te laat aanbieden of de kliko’s te lang buiten laten staan. Ook is er volgens de gemeente nog steeds sprake van illegale stort van afval. Door de regels duidelijker op papier te zetten, kunnen overtreders volgens de gemeente makkelijker worden aangepakt.

Geld zoeken voor handhaving

Voor die aanpak is volgens de gemeente nog wel extra capaciteit nodig bij de afdeling handhaving. Hiervoor is nog geen geld beschikbaar, maar de gemeente gaat wel zoeken naar een oplossing.