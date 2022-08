Eindhovenaar Marc Engelman neemt zijn fotohobby meer dan serieus

Hij vertelt: ,,Ik ben inmiddels een jaar of tien actief als hobbyfotograaf. Vooral straatbeelden en architectuur spreken me daarbij aan vanwege de lijnen, schaduwen en het contrast. Maar het is ook gewoon leuk om met mijn camera gekke straatjes in te lopen om te zien of er iets is waar ik iets mee kan. En de gebouwen natuurlijk. Want daar heeft Eindhoven toch ook wel een paar hele bijzondere van.”