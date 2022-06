Eindhovenaar opgepakt bij Limburgs drugslab

Een lach en een traan maar allerminst een hoorzit­ting, Eindhoven­se wethouders zonder slag of stoot benoemd

EINDHOVEN - Dat de raadsleden de kandidaat-wethouders het vuur aan de schenen zou leggen, nee dat was ook vooraf niet de verwachting. De openbare hoorzitting, voorafgaand aan hun benoeming in Eindhoven was dinsdagavond echter wel een erg gezapige bedoeling.

15 juni