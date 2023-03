Eindhovenaar via dna gelinkt aan gevaarlijke ‘moordbrigade’: bende verdacht van aanslag in Best en liquidatiepoging

indebuurt.nl Eindhoven­se Mary geeft jongeren in de stad een stem: 'Door anderen te helpen, voel ik me beter'

Mary Aboud (19) is van jongs af aan al geïnteresseerd in politiek en doet niets liever dan anderen helpen. Deze passies combineert ze bij Jong040, een organisatie in Eindhoven die namens de jongeren uit de stad advies geeft aan de gemeenteraad. “Jongeren hebben vaak een andere visie. Ik vind het belangrijk dat die gezien wordt.”