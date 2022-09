Eindhovenaren pakken flinke geldprijzen tijdens Miljoenenjacht

Man eist geld van Eindho­venaar (57) en schiet met vuurwapen in Stadswan­del­park

EINDHOVEN - Een 57-jarige man uit Eindhoven kreeg in de nacht van vrijdag op zaterdag de schrik van zijn leven in het Stadswandelpark in Eindhoven. Een man probeerde hem te beroven en schoot daarbij met een vuurwapen.

