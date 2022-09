Eindhovenaren uitgenodigd voor installatie en felicitatie burgemeester Jeroen Dijsselbloem

DISCOTHEKEN VAN WELEER De Poort van Kleef was vooral in trek bij Amerikaan­se militairen, ‘en die brachten de drugs mee’

EINDHOVEN – De Poort van Kleef was in de jaren 60 een begrip in Eindhoven en ver daarbuiten. De poptempel was op de Markt, op de plek waar nu de ingang van Holland Casino is. Eigenaar Bert Bekx was het gezicht van de zaak die qua muziek een voorloper was van De Effenaar.

27 augustus