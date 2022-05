Eindhovenaren vrezen hittestress door woontorens

Een buurtbewoner, Joost van Hoof, noemde het ‘uitgeklede’ drie toren-plan District E een stokpaardje van wethouder Yasin Torunglu waarvoor alles moest wijken. Hij vreest dat Eindhoven er alleen maar lelijker op zal worden. ,,De wethouder heeft dit plan achter de schermen erdoor gedrukt en heeft niet of nauwelijks iets gedaan met de inspraak van omwonenden. Zo blijft Eindhoven in Nederland de verkeerde lijstjes aanvoeren. Als ik de gemeente was zou ik als eerbetoon naar de vertrekkende wethouder het project hernoemen in TorenUgly.”