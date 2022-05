Eindhovens ‘hufterhutje’ van Bryan verwoest door brand: ‘Ze moeten camerabeelden bekijken’

Bommen onschade­lijk maken en landje pik: Dynamo Gaming Day smaakt naar meer!

EINDHOVEN - Het Super Smash Bros Toernooi, het Counter-Strike: GO Benelux Championship of gewoon een retrogame. Het is zaterdag kijken en/of meedoen bij Dynamo jongerencentrum in hartje Eindhoven tijdens Dynamo Gaming Day. Eén dag voor jongeren die in het teken staat van ‘gaming’ en ‘esports’.

30 april