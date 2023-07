Eindhovens lid van drugsbende Harry P. spoorloos; kreeg vier jaar cel

SELECTIE Definitief: PSV heeft 29 manschap­pen aan boord tijdens tien dagen in Oostenrijk

PSV reist donderdag naar Oostenrijk, voor een tiendaags trainingskamp. De selectie van 29 man ziet er precies zo uit als verwacht: Jeremy Antonisse is de enige speler die nog is afgevallen. Hij was de afgelopen week nog niet helemaal fit en kan dus niet aansluiten. In zijn plaats gaat de 18-jarige Julian Kwaaitaal mee, een aanvaller die vorig seizoen nog bij PSV onder 18 speelde.