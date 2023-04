Eindhovense designlampen schitteren in vervallen slachthuis in Milaan

INTERVIEW Geanimeer­de Til laat zich na hoofdrol in Volendam niet in de val lokken: ‘Voel de druk om beslissend te zijn’

Guus Til had duidelijk goede zin na het duel met FC Volendam van zondagmiddag. Logisch natuurlijk, want PSV schreef drie punten bij en de aanvallende middenvelder was twee keer trefzeker. Dat er na het duel genoeg te analyseren is voor de Eindhovenaren, onderschreef hij ten volle.