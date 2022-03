Eindhovense Dré Rennenberg (84) het oudste raadslid van Nederland? Het zou zomaar kunnen

Inbrekers stalen Ap­ple-computers op Strijp-S, maar niet te veel ‘want de auto stond ver weg’

DEN BOSCH – Niet slim: in alle vroegte de snelweg op terwijl je je een stuk in de kraag hebt gedronken. Helemaal niet slim: de inbrekersbuit van de nacht ervoor nog in de achterbak hebben liggen. Zo loste de politie in oktober vorig jaar bij toeval binnen een paar uur tien inbraken op.

