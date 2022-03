Eindhovense en Veldhovense presenteren boek over borsten; ‘Elke vrouw heeft er wel een haat-liefdeverhouding mee’

VELDHOVEN/EINDHOVEN - Goed voor je borsten zorgen, is goed voor jezelf zorgen, dat is de kern van het boek dat de Eindhovense Claudia van het Kaar en Isabel Timmers uit Veldhoven zaterdag 19 maart presenteren. Het boek BOOBs, een Boek Open Over Borsten biedt een holistische kijk op borsten en gaat niet alleen over het uiterlijk, maar ook over het ‘innerlijk’: hoe vrouwen hun borsten beleven.

,,Borsten raken aan zoveel vrouwenthema’s: vrouwelijkheid en moederschap, maar ook seksualiteit, gezondheid, eigenwaarde. Dat vind ik zo fascinerend”, zegt Claudia van het Kaar. In 2014 richtte zij in Eindhoven het Centrum Voor Vrouwen op, een plek waar vrouwen elkaar ontmoeten voor onder meer workshops over vrouwenthema’s en vrouwencirkels.

,,In 2015 hebben we een workshop over borstgezondheid georganiseerd en een vrouwencirkel met het thema borsten. Daar was zoveel herkenning. De volgende dag besloot ik spontaan om er een boek over te schrijven.” In twee jaar tijd interviewde Van het Kaar dertig vrouwen. Enkele van hen staan in dit boek, in het najaar komt een boek met alle interviews uit. ,,Rond diezelfde tijd kwam ik in aanraking met borstweefselbehandelingen en ik ontwikkelde zelf ook een visie op borsten. In coronatijd ben ik er pas echt voor gaan zitten om die vast te leggen.”

Vallei-orgasme

Isabel Timmers is tekstschrijver en Vallei-coach; ze helpt vrouwen met het vallei-orgasme; een techniek om seksuele energie te sturen. Vanuit die visie bracht zij als coauteur haar eigen inbreng mee. ,,Claudia is de moeder van het boek, je kunt mij zien als de vroedvrouw”, zegt ze.

Van het Kaar wil met het boek een andere kijk dan een medische bieden, al maakt borstgezondheid wel deel uit van het boek. ,,In onze cultuur is borstgezondheid: op je 50e naar het bevolkingsonderzoek en draag vooral een beha anders gaan je borsten hangen. Met die technische kijk is niks mis, maar ik denk wel eens, er mag wel wat meer bezieling in zitten. Er speelt zoveel rondom borsten. Elke vrouw heeft er wel een haat-liefdeverhouding mee. De een wat meer liefde dan de ander. Onze culturele kijk op borsten is bovendien geseksualiseerd. We worden overspoeld met plaatjes van grote, volle ronde grapefruitborsten die zichzelf op magische wijze omhoog houden. Dát zijn de beelden waar vrouwen hun borsten mee vergelijken. Ik denk dat wel zeventig of tachtig procent van de vrouwen haar borsten niet mooi vindt. Wat heeft dat voor invloed op een vrouw?”

Volledig scherm De cover van het boek BOOBs © Mary Brommer

Timmers: ,,Borsten zijn enorm beladen. Je kunt in gezelschap makkelijk over je arm aaien, maar het is heel raar als ik dat bij mijn borst doe. Aan de ene kant wordt ons geleerd om er mooi bij te lopen. ‘Borstjes vooruit, lipjes getuit’, dat verhaal. Aan de andere kant zijn er veel vrouwen en meisjes die niet willen dat er naar gekeken wordt en daarom grote slobbertruien gaan dragen. Borsten zijn niet van de buitenwereld, maar ze zijn van jou.”

Voor sommigen zijn ze van de kerk

Van het Kaar: ,,Toch is er iets met borsten aan de hand waardoor iedereen denkt: ik eigen ze me toe. Behalve de vrouw zelf. Het zijn lokmiddelen voor je partner, als je borstvoeding geeft zijn ze van je kind, als je ziek wordt, zijn ze van de arts en voor sommigen zijn ze van de kerk, omdat ze hun decolleté niet mogen laten zien.”

Tegelijkertijd met het boek verschijnt er ook een online programma met negen modules met theorie, interviews, ervaring van andere vrouwen, meditaties, visualisaties en tips om zelf mee aan de slag te gaan. Het programma is beschikbaar op vallei.online/borsten.