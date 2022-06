Eindhovense Gaidaa krijgt eigen ‘mural’ tijdens North Sea Jazz Festival

30 miljoen streams, maar haar fans kent Gaidaa uit Eindhoven nog steeds niet

EINDHOVEN - Soulzangeres Gaidaa (22) uit Eindhoven gaat online de wereld over. Maar haar doorbraak viel precies in coronatijd, waardoor ze haar fans nauwelijks kent en bijna niemand haar écht live aan het werk zag. Zaterdag 30 oktober speelt ze op So What’s Next in Muziekgebouw, met Metropole Orkest en José James.

25 oktober