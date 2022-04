Eindhovense gids voor online beleggen breidt uit: ‘Beginnende belegger heeft rijlessen nodig’

Monumenta­le Zusterhuis in plan VDMA Eindhoven wordt deels afgebroken, en weer herbouwd in originele staat

EINDHOVEN - De Zusterflat aan de Vestdijk wordt voor een deel gesloopt en weer opgebouwd in de originele staat van 1956. Dat is nodig om de twee torens van 105 en 96 meter in het plan VDMA , die moeten verrijzen boven het rijksmonument, te kunnen voorzien van funderingspalen.

21 april